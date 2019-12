Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul familiei Melencu, Carmen Obarsanu, a declarat, marți, in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, ca nu va avea loc maine confruntarea dintre Gheorge Dinca, principalul suspect in cazul crimelor din Caracal, și Ștefan Risipițeanu, barbatul reținut pentru c-ar fi violat-o pe Luiza Melencu. "Am…

- Avocatul familiei Melencu acuza ca prin chemarea mamei Luizei la Cotroceni s-a vrut o „mișcare de imagine” pentru președintele Klaus Iohannis. Carmen Obarșanu a spus ca daca președintele nu cere lamuriri de la DIICOT „nu este președintele romanilor”.Avocatul familiei, Carmen Obarșanu, a fost…

- Avocata familiei Melencu, Carmen Obarșanu, a declarat ca se așteapta ca DIICOT sa rețina noi suspecți in cazul Caracal. Dupa ce acum doua zile Ștefan Risipițeanu a fost reținut sub acuzația de viol in cazul Luizei Melencu, acum, Obarșanu e convinsa ca acesta e doar inceputul."Aș vrea sa salut…

- Izbucnește un nou scandal in cazul Caracal! Noul avocat al familiei Luizei Melencu, Carmen Obarșanu, este acuzata ca a mințit spunand ca nu exista toate probele in dosarul privind dispariția fetei.

- Decizie de ultima ora a șefei DIICOT, Giorgiana Hosu. Aceasta ii va primi in audiența pe cei trei avocați din cazul Caracal: Tonel Pop și Carmen Obarșanu, in calitate de aparatori ai familiei Luizei Melencu, și avocatul familiei Alexandrei Maceșanu, Aurel Moldovan.Citește și: Noul avocat al…

- O noua controversa in cazul Caracal! Avocatul familiei Luizei Melencu a aruncat bomba. Acesta a dezvaluit ca exista o marturie școanta pe care procurorii au ținut-o ascunși pana acum. Ce a facut criminalul cu un cadavru? Cazul Caracal se adancește. Ce a facut inculpatul cu un cadavru? Avocatul familiei…

- O femeie in varsta de 49 de ani din Barlad, judetul Vaslui, a murit la spital, dupa ce a mancat ciuperci culese de ea din padure. Deși ceilalți membri ai familiei au avertizat-o sa nu o faca, aceasta nu i-a luat in seama. La scurt timp i s-a facut rau și a ajuns de urgența la spital. La scurt timp dupa…

- Anchetatorii au revenit in judetul Olt pentru a incerca sa reconstituie crimele marturisite de Gheorghe Dinca. Astazi va avea loc reconstituirea in cazul Luizei Melencu, dupa ce ieri a fost refacut traseul pe care Dinca l-ar fi parcurs in ziua in care ar fi rapit-o pe Alexandra Macesanu. Anchetatorii…