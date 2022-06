Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, la Institutul de Psihiatrie „Socola" din Iasi ajung in medie 600 de copii si adolescenti cu afectiuni psihiatrice, numarul fiind unul in continua crestere. Datele unitatii medicale arata ca cei mai multi sunt copii si adolescenti care au tulburari de comportament sau de atasament, tulburari…

- Dan Camarzan, milionarul care și-a ucis bunica, in 2019, ar putea fi externat din spitalul de psihiatrie unde este internat, in cazul in care judecatorii iși vor da acordul. Barbatul și-a facut praf averea de aproape 30 de milioane de euro, a ramas fara familie, iar procurorii nu au reușit sa finalizeze…

- Dupa aproape doua luni de stat in spital, cel de-al doilea copil care a suferit arsuri majore in urma incendiului produs in comuna Tacuta, judetul Vaslui, pe data de 1 aprilie, a fost externat de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Cazul a fost unul deosebit de complicat, explica medicii, fiindca…

- O excursie reprezinta modalitatea ideala prin care un om se poate apropia mai mult de persoanele dragi lui, dar si prin care se poate detasa de viata cotidiana, de problemele existente pe plan personal, dar si profesional. Daca vrei sa incerci ceva nou, sa ai parte de o experienta de neuitat, planifica…

- Medicii au suspiciuni de hepatita de cauza necunoscuta in cazul a doi copii, unul in varsta de 8 luni si celalalt de 10 ani, fiind asteptate rezultatele ultimelor analize, afirma reprezentanti ai Ministerului Sanatatii (MS). Cei doi copii nu sunt din Bucuresti. Potrivit reprezentantilor MS, este vorba…

- O mama din Iași iși striga disperarea! Femeia in varsta de 43 de ani a ramas fara cei trei copii, dupa ce unul dintre ei a fost prins la cerșit printre mașini. Protecția copilului a facut imediat o serie de cercetari, astfel ca acum femeia povestește cum s-a intamplat totul, dar și cum a ajuns fiica…

- Oamenii legii au gasit in mașina celor doi soți 1,6 milioane de dolari și 50.000 de euro, dar și ceasuri, genți și bijuterii de valoare. La audieri, cei doi au spus ca bunurile nu le aparțin și au dat declarații contradictorii.Oamenii legii au deschis un dosar penal și continua cercetarile, timp in…

- Oamenii legii au gasit in mașina celor doi soți 1,6 milioane de dolari și 50.000 de euro, dar și ceasuri, genți și bijuterii de valoare. La audieri, cei doi au spus ca bunurile nu le aparțin și au dat declarații contradictorii.Oamenii legii au deschis un dosar penal și continua cercetarile, timp in…