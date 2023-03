Ce arată primele rezultate ale anchetei de la Galați Primele rezultate ale anchetei de la Galați arata ca accidentul feroviar, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei, s-a produs din cauza unei defecțiuni la sistemul de franare al locomotivei care trebuia sa se cupleze cu un vagon. Din declaratia mecanicului reiese ca locomotiva s-a accelerat brusc si ca el a incercat sa actioneze sistemul de franare, dar nu a mai functionat. Acul ceasului vitezometrului locomotivei a ramas blocat la pozitia 75 km/h. In urma incidentului, polițiștii au intocmit dosar penal pentru infracțiunile de distrugere sau semnalizare falsa, ucidere din culpa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit verificarilor preliminare efectuate de politisti in cazul accidentului feroviar de sambata de la Galati, soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor trei, s-a stabilit ca acul ceasului vitezometrului locomotivei a ramas blocat la pozitia 75 km/h, iar din declaratia mecanicului reiese ca…

- Politistii din Galati au intocmit, in cazul accidentului de tren produse sambata seara in gara din localitate, cand locomotiva unui tren a lovit un vagon de calatori, accident care s-a soldat cu moartea unei femei si cu ranirea a trei barbati,, dosar penal pentru infractiunile de "distrugere sau semnalizare…

- Politistii din Galati au intocmit dosar penal, in cazul accidentului de tren produse sambata seara in gara municipiului, cand o locomotiva a lovit cu viteza garnitura de tren, accident care s-a soldat cu moartea femeii conductor si ranirea altor trei barbați. Infracțiunile vizate: „distrugere sau semnalizare…

- Mecanicul locomotivei care a lovit violent un vagon in gara Galați a declarat poliției ca locomotiva s-a accelerat brusc si cand a incercat sa actioneze sistemul de franare, acesta nu a mai funcționat, potrivit datelor preliminare din ancheta deschisa de polițiști dupa accidentul de sambata seara, transmite…

- Politistii din Galati au deschis, in cazul accidentului de tren produse sambata seara in gara din localitate, cand locomotiva unui tren a lovit un vagon de calatori, dosar penal pentru infractiunile de „distrugere sau semnalizare falsa”, „ucidere din culpa” si „vatamare corporala din culpa”, cercetarile…

- La data de 25 martie 2023, la ora ora 19:19, un vagon de calatori etajat, care se afla garat la linia nr. 4 din Statia CF Galati in asteptarea formarii garniturii trenului pentru ruta Galati ndash; Marasesti, a fost lovit frontal de locomotiva care urma sa tracteze garnitura, condusa de mecanicul de…

- O fetita a ajuns la spital cu arsuri pe fata si torace dupa ce o țeava de apa calda s-a spart in timpul orelor. Inspectoratul Scolar din Hunedoara a demarat o ancheta pentru a afla cu exactitate ce s-a intamplat. La momentul producerii incidentului, copii se aflau in sala si se jucau in grup. La un…

- Politistii doljeni au deschis o ancheta dupa ce un elev in varsta de 16 ani a fost agresat de un coleg de clasa, in varsta de 15 ani, fapta avand loc intr-o pauza dintre orele de curs. Inspectoratul de Politie al Judetului Dolj a anuntat, marti, ca politistii Biroului Siguranta Scolara au fost sesizati,…