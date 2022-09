Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca probabilitatea ca Federatia Rusa sa foloseasca arme nucleare este mica, dar ca toate scenariile trebuie luate in calcul in analizele realizate de specialistii militari. ”Asa cum arata lucrurile acum, acest scenariu nu poate sa fie neglijat. El trebuie sa reprezinte o ipoteza de analiza la nivelul specialistilor militari, iar probabilitatea de a se intampla, din punctul meu de vedere, este una mica, pentru ca am putut sa vedem in acest interval de timp, din februarie pana astazi, ca nu a fost o dinamica a actiunii militare astfel incat sa poata sa dea incredere…