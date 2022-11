Ce amplasează americanii în România. Va acoperi bazinul Mării Negre Armata Statelor Unite va amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in SUA, intr-o postare pe Facebook. Ce reprezinta cu adevarat acest radar ? Radarul va asigura „detectarea, urmarirea si identificarea tintelor aeriene” si va acoperi estul Ucrainei si bazinul central si vestic al Marii Negre, „imbunatatind apararea integrata prin cresterea razei de detectare a tintelor aeriene care evolueaza la altitudini joase, medii si inalte”, precizeaza Ambasada Romaniei in SUA. Ce amplaseaza americanii in Romania. Sunt urmați de spanioli De asemenea, armata spaniola… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Puscasii marini americani vor amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in Statele Unite, intr-o postare pe Facebook. Radarul va asigura „detectarea, urmarirea si identificarea tintelor aeriene” si va acoperi estul Ucrainei si bazinul central si vestic al…

- Radarele vor fi dislocate de infanteria marina a SUA (USMC) și forțele armate spaniole pe teritoriul Romaniei. SUA și Spania vor amplasa radare pe teritoriul Romaniei Militarii americani și spanioli au facut deja misiuni de recunoaștere in țara, pentru stabilirea locurilor optime, de comun acord cu…

- Puscasii marini americani vor amplasa un radar TPS-80 in Romania, langa granita cu Ucraina, anunta Ambasada Romaniei in Statele Unite, intr-o postare pe Facebook. Radarul va asigura „detectarea, urmarirea si identificarea tintelor aeriene" si va acoperi estul Ucrainei si bazinul central si vestic al…

- Potrivit sursei citate, statele membre UE sunt blocate de mai multe saptamani cu privire la subiectul necesitatii si modalitatilor plafonarii pretului gazelor, in cadrul eforturilor de tinere sub control a preturilor in crestere la energie. Totul in conditiile in care Europa se indreapta spre o iarna…

- Directorul executiv al Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, spune ca ar trebui sa se faca pregatiri pentru iarna 2023-2024, estimand ca va fi mai grea din punctul de vedere al prețurilor la gaze fața de sezonul rece care va incepe in curand, relateaza agenția EFE, citata de Agerpres…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

- Importanta Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) in calitate de garant al securitatii nationale a crescut cu 11 puncte procentuale in decurs de un an in perceptia publica din 14 tari europene si nord-americane, potrivit unui studiu anual al German Marshall Fund (GMF), publicat joi, informeaza…

- Reactiile au fost amestecate luni in Europa, a doua zi dupa victoria partidului post-fascist condus de Giorgia Meloni la alegerile legislative italiene, Polonia si Ungaria afisandu-si sustinerea, in timp ce Franta, Germania si Spania au ramas in garda, relateaza AFP. Fii la curent cu cele…