Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au tras pe dreapta și au amendat mai mulți șoferi și pasageri pentru nerespectarea legii, in unul dintre cele mai aglomerate weekenduri atat pe litoral, cat și pe Autostrada Soarelui. Unii nu au purtat centura de siguranța, nu aveau aprinse luminile de intalnire ori au consumat substanțe…

- Peste 170 de sancțiuni aplicate de polițiștii rutieri maramureșeni in cateva ore, in cadrul unei acțiuni in sistem integrat, desfașurata in cursul zilei de ieri, 12 august, in intreg județul Maramureș pentru creșterea gradului de siguranța rutiera și menținerea unui climat optim de ordine și siguranța…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Romane se așteapta ca vineri valorile de trafic sa fie crescute pe drumul catre mare și munte, intrucat multe persoane vor pleca catre stațiuni in acest weekend, al Sarbatoarei Sfintei Marii. Potrivit polițiștilor, vineri dimineața,…

- Soferii sunt rugati sa adopte o conduita preventiva de conducere a autovehiculului, pe Autostrada Soarelui. Avand in vedere numarul mare de autovehicule care se deplaseaza in aceste zile spre dinspre litoral, pe Autostrada A2, DRDP roaga participantii la trafic sa adopte o conduita preventiva de conducere…

- Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca pe Autostrada Soarelui nu a fost un singur eveniment rutier, ci trei diferite. ISU Constanța a transmis ca au fost implicate in total 55 de mașini și 155 de persoane. Astfel, potrivit Infotrafic, la km. 181, la limita…

- UPDATE: "Pana la aceasta ora a fost preluat un pacient in varsta de 15 ani, o alta ambulanța a preluat un adult și o alta persoana est e inconștiența și primește ingrijiri medicale. Avem la fața locului 10 ambulanțe. Avem autospeciale de stingere. Este vorba de un accident in lanț", a declarat la Realitatea…

- Accidente in lanț, sambata dimineața, pe Autostrada Soarelui, ceea ce a produs blocaje și cozi uriașe. Din fericire nu au fost persoane ranite insa se circula cu dificultate, potrivit ziarului local Replica. Este cel mai aglomerat sfarșit de saptamana din acest sezon, iar aproape 100.000 de persoane…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca mașinile care vor trece peste podul peste Dunare duminica nu vor plati tariful de trecere. Potrivit unui comunicat al companiei...