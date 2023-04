Ce amenda primești daca nu ai permisul auto la tine. Daca nu au permisul auto la tine și ești oprit de Poliția Rutiera, este bine sa știi ce se intampla mai departe. Conform Codului Rutier, daca nu ai permise auto la tine riști o amenda destul de mare. Totodata, te alegi și cu niște puncte de penalizare. Astfel, in cazul in care ai permis auto, dar l-ai uitat acasa, nu este caz penal, iar agentul va verifica prin stație in baza CNP-ului daca aveți permis de conducere. In schimb, amenda este mare in 2023. Ce amenda primești daca nu ai permisul auto la tine Totusi, daca polițistul este ințelegator,…