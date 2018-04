Stiri pe aceeasi tema

- Germanii ar fi cei mai romantici europeni, sau cel putin asta par sa sugereze rezultatele unui studiu realizat in opt tari care arata ca 39% dintre germani prefera sa puna pe masa lumanari atunci cand au o intalnire romantica sau o cina. La foarte mica distanta, atunci cand vine vorba despre…

- In fiecare an, in 24 martie, Muzeul ASTRA, instituție ale carei activitați sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, sarbatorește planeta prin intermediul unei acțiuni globale de conștientizare, Ora Pamantului. Read More...

- Cand se schimba ora 2018. ORA DE VARA 2018. Ora se schimba de doua ori pe an, o data se trece la ora de iarna și o data se trece la ora de vara. In martie, vom trece la ora de vara 2018, iar noi iți dam toate detaliile despre noaptea in care dam ceasurile cu o ora inainte. Atunci, ziua este egala…

- eMAG reduceri electrocasnice. Magazinul emag.ro desfasoara in aceasta perioada o ampla campanie de reduceri la electrocasnice pentru bucatarie. eMAG reduceri electrocasnice - Toate ofertele sunt AICI. Toate electrocasnicele mari de care aveti nevoie intr-o bucatarie moderna sunt acum la…

- Nimeni si nimic nu scapa de poluarea generata de lumina artificiala: nici chiar telescoapele din nordul statului Chile, o regiune considerata paradisul astronomilor, dar al carei cer ar putea sa-si piarda din...

- Liga Campionilor UEFA, cea mai tare competitie inter-cluburi din lume, revine in lumina reflectoarelor. Incepand de marti, 13 februarie, se da startul fazei eliminatorii cu prima mansa a optimilor de finala.