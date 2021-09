Ce-am aflat despre noi într-o sută de ani de psihologie? Psihologia este vazuta ca știința care se ocupa de om, mai precis de mintea (cum gandim?), sentimentele (cum simțim?) și comportamentul omului (de ce facem ce facem?). Ideile și metodele celor din acest domeniu au variat enorm, iar multe dintre teoriile de succes acum cateva zeci de ani sunt astazi doar note de subsol ori parte din carțile de istorie ale acestui domeniu. Iata cam ce-am aflat despre noi in ultimii 100 de ani. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

