Stiri pe aceeasi tema

- Medicul pneumolog Monica Marc de la Spitalul Victor Babes Timisoara avertizeaza asupra fumatului pasiv si riscurilor la care se expun cei care inspira fum de tigara.„Aproape 1 milion de fumatori pasivi mor anual de afectiuni pulmonare, provocate de inspirarea pasiva a fumului de tigara. Acestia se…

- Pașind cu incredere pe drumul sustenabilitații, Zotic Residence iți dezvaluie o noua fața a traiului urban, acolo unde inovația se imbina armonios cu natura. Prin alegerea unei locuințe eco-friendly contribui nu doar la protejarea mediului, ci și la construirea unei lumi mai bune pentru generațiile…

- Cum se poate consuma Pentru a ne putea bucura de beneficiile oferite de catina, o putem consuma in stare naturala amestecata cu miere de albine sau sub forma de ulei, sirop sau pulbere. Beneficiile uleiului de catina – bun antiinflamator, cicatrizant, antibiotic, anticancerigen; – scade nivelul colesterolului;…

- Uleiul de castor este un produs mai puțin folosit in Romania, insa cu beneficii uimitoare. In mod neașteptat, acesta poate fi folosit pentru organism, iar tot ce trebuie sa faci este sa il pui in buric. Iata la ce te ajuta și ce beneficii va avea asupra corpului tau, dupa doar cateva utilizari.

- Ministerul Sanatatii, cu sprijinul Institutului National de Sanatate Publica si al directiilor de sanatate publica, desfasoara, pe parcursul lunii septembrie, activitati de informare, educare si comunicare in cadrul Campaniei Luna Nationala de Informare despre Boli Transmisibile – Gripa si vaccinarea…

- Beneficiile cofeinei asupra organismului nu sunt necunoscute, mai ales pentru bautorii de cafea. Puțini știu, insa, care sunt efectele acestei substanțe asupra podoabei capilare. O femeie și-a pus zaț de cafea in șampon și a descoperit ca parul i-a devenit mai rezistent. Cum trebuie sa procedezi. Ce…

- ????Știați ca? ????In urma analizelor apei din Lacul Rotund și Lacul Ocnei, efectuate de INRMFB București, indicațiile terapeutice pentru tratamentul balnear in Ștrandul Durgau, sunt urmatoarele: ✅Afecțiuni reumatismale degenerative (artroze

- Angajari in armata 2023: MApN a prelungit din nou perioada de inscriere pentru posturile de REZERVIST VOLUNTAR. Care sunt beneficiile Angajari in armata 2023: MApN a prelungit din nou perioada de inscriere pentru posturile de REZERVIST VOLUNTAR. Care sunt beneficiile Perioada de inscriere pentru posturile…