Ce afectiuni pot fi tratate la cabinetul de oftalmologie?

Stiri pe aceeasi tema

- Examinari ale imaginilor de rezonanta magnetica au relevat anomalii semnificative ale ochilor unor pacienti care au suferit forme grave de COVID-19, potrivit unei cercetari publicate marti de revista Radiology, relateaza agentia EFE.

- Examinarea imaginilor obținute prin rezonanta magnetica (RMN) la unii pacienti care au suferit forme grave de COVID au relevat anomalii semnificative ale ochilor, potrivit unei cercetari publicate marti de revista Radiology, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. Studiul, efectuat in Franta, sugereaza…

- Gandita cu scopul de a depasi limitele chirurgiei clasice, cat si pe cele ale chirurgiei laparoscopice si de a imbunatati capacitatile tehnice ale chirurgului, chirurgia robotica permite efectuarea unor operatii complexe cu o mai mare precizie, flexibilitate si control.

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe raza localitații Ilva Mica. Un autoturism a parasit partea carosabila, ajungand in albia raului Someș. Garda de intervenție Singeorz Bai a fost solicitata in localitatea Ilva Mica, spre Singeorz,la un eveniment rutier. Un autoturism a parasit partea…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu puțin timp pe Drumul de centura al Bistriței. Un autoturism a surprins un pieton, iar impactul i-a fost fatal. Un Echipaj de Prim Ajutor SMURD și un echipaj de la SAJ BN au fost solicitate sa intervina in municipiul Bistrița, pe Drumul de Centura, in apropiere…

- Raed Arafat indeamna populația sa pastreze masurile de distanțare și purtare a maștii in perioada urmatoare. El avertizeaza ca petrecerile in perioada sarbatorilor sunt interzise:„S-a vazut ca 14 zile nu sunt suficiente (pentru o reducere a ratei de infectare care sa faca posibila iesirea din carantina…

- Un barbat a sesizat azi, in Bistrița, ca nu i se permite sa voteze. Adevarul a fost cu totul altul. Articolul VIDEO – Revoltat ca nu poate vota. Verificarile polițiștilor au scos la iveala altceva apare prima data in Someșeanul.ro .

- Reactia incredibila a unei soferite care a lovit un copil. Aceasta s-a dat jos din mașina, l-a certat pe baiat ca mai apoi sa plece linistita in treburile ei. Intamplarea a avut loc in Bistrița, pe o strada din localitate. Imaginile au fost prezentate prima oara de presa locala. Pe inregistrare se poate…