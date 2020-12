Ce afecțiuni poate indica răgușeala Ragușeala sau disfonia apare de regula in suferințele laringiene, care implica și corzile vocale, dar și intr-o serie de afecțiuni ale aparatului respirator sau ale sistemului nervos. Schimbare anormala a vocii in ceea ce privește intensitatea și volumul, ragușeala poate fi cauzata de diverse afecțiuni. In general, este provocata de o iritație a corzilor vocale. Laringele este porțiunea de tract r Citeste articolul mai departe pe noi.md…

