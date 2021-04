Ce ACCIDENTE NUCLEARE au avut loc de-a lungul istoriei Energia nucleara este una dintre cele mai ieftine și mai “verzi” surse de energie din lume. In prezent, aproape 14% din electricitatea mondiala provine de aici. Cu toate acestea, marile dezastre nucleare din istorie au facut ca multa lume sa priveasca cu teama și neincredere centralele nucleare. De-a lungul vremii, greșelile omului și/sau catastrofele naturale au facut ca energia nucleara, una dintre cele mai ”verzi” și sigure din lume, sa genereze adevarate dezastre. Agenția Internaționala a Energiei Atomice (AIEA) folosește o clasificare, pe șapte nivele, a dezastrelor provocate de accidentele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

