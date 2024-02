Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta marti ca a sesizat institutiile abilitate pentru a fi identificate, si pedepsite conform legii, persoanele care imi folosesc imaginea pentru a promova o fictiva vanzare de actiuni la o companie.”Am sesizat astazi institutiile abilitate pentru a fi…

- Tot mai mulți salajeni se implica in programul de voluntariat „O masa calda”, un proiect simplu, conceput sa vina in sprijinul persoanelor vulnerabile. De aceasta data, voluntari au fost angajații Creșei „Voinicel” din Zalau. Voluntarii au pregatit 120 de porții de mancare pentru familiile defavorizate…

- Angajații, voluntarii și aspiranții Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj au avut parte de trei zile de pregatiri intense pe domeniul schiabil Buscat. „Pe parcusul a trei zile, angajații, voluntarii și aspiranții Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj au efectuat, pe domeniul…

- La data de 19 ianuarie a.c, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 17 ianuarie a c., VALER BERKI, in varsta de 31 de ani, din localitatea MOCIU, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE– inalțime aproximativa – 1,75, 60-70 de…

- Ei vor acorda suport pentru intervențiile serviciului, vor ajuta la evacuarea sinistraților, vor distribui ajutoare umanitare și vor acorda primul ajutor. Primaria municipiului Brașov, prin intermediul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența, a demarat o campanie de recrutare de voluntari care…

- DONARE … DE MOS CRACIUN Echipa „Doneaza sange, fii erou!” va veni si la Barlad, unde organizeaza in perioada 11-15 decembrie, adica saptamana viitoare, o campanie de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad, str.Mihail Kogalniceanu nr. 11. Voluntarii proiectului sunt asteptati la Centrul…

- Banca pentru Alimente da start apelului de voluntari pentru cea mai mare campanie de solidaritate la nivel național, cu un impact semnificativ in viața celor nevoiași. Colecta de Alimente se va desfașura in 15-17 decembrie 2023 in cateva sute de magazine din toata țara, iar in județele Cluj, Alba,…