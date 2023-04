Ce a trăit Cristina Joia de Paște, în perioada comunismului: „Sărbătoream destul de discret și cu teamă”. A locuit în Slatina Cristina Joia și-a amintit cum petrecea Paștele in familie, pe perioada regimului comunist. Intr-un interviu pentru Libertatea, designerul emisiunii „Visuri la cheie” de la Pro TV sarbatorea alaturi de cei dragi uneori cu teama, insa parinții aveau grija intotdeauna sa ii aduca zambetul pe chip. De mai mulți ani de zile, designerul Cristina Joia indeplinește dorințe in emisiunea „Visuri la cheie” de la Pro TV. In timpul liber, ea prefera sa fie alaturi de cei dragi, așa cum se va intampla și Paștele acesta. „Anul acesta voi sarbatori Paștele acasa, in București și probabil ca voi face un tur sa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

