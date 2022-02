Ce a stat în spatele majorării taxei de salubrizare Ce a stat in spatele majorarii taxei de salubrizare. De la inceputul anului, craiovenii platesc mai mult pentru gunoiul menajer ridicat si transportat la depozitul de deseuri de la Mofleni de catre operatorul Iridex. Pentru 2022 a fost chiar introdusa o taxa speciala de 12 lei/luna pentru aceasta activitate, taxa care trebuie platita pana la data de 25, pentru luna anterioara. Taxa a fost stabilita inca din noiembrie 2021 si aprobata in decembrie, o data cu noul nivel al taxelor si impozitelor din Craiova, pe anul 2022. Ce a stat insa in spatele acestei majorari va fi aprobat, joi, atat de Consiliul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

