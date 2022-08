Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Taipei a confirmat oficial, marti, ca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din Statele Unite, va sosi in Taiwan, in pofida avertismentelor Beijingului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- China a declarat ca armata sa „nu va sta cu mainile in san” daca președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, va vizita Taiwanul. Ultimul avertisment a fost emis in timpul unei ședințe periodice a Ministerului chinez de Externe. Purtatorul de cuvant Zhao Lijian a mai spus ca, din cauza…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, l-a avertizat joi pe omologul sau american, Joe Biden, in cadrul celei de-a cincea convorbiri telefonice pe care au avut-o, "sa nu se joace cu focul" in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul avertismentelor Beijingului privind o posibila vizita…

- Presedintele chinez i-a transmis un mesaj de condoleante premierului japonez Fumio Kishida dupa asasinarea fostului prim-ministru nipon Shinzo Abe, informeaza media de stat.„In numele guvernului si al poporului chinez, precum si al sau personal, Xi Jinping a transmis profunde condoleante dupa decesul…

- Orice intruziune in peninsula Crimeea din partea unui stat membru NATO ar putea echivala cu o declaratie de razboi la adresa Rusiei, care ar putea conduce la al treilea razboi mondial” a declarat fostul presedinte rus Dmitri Medvedev, informeaza Reuters.„Pentru noi, Crimeea este o parte a Rusiei. Si…

- Hong Kong-ul a desfașurat sambata (4 iunie) forțe de securitate in apropierea unui parc important, in timp ce a avertizat oamenii sa nu se adune pentru a comemora represiunea sangeroasa a Chinei impotriva manifestanților pro-democrație din Piața Tiananmen, in urma cu 33 de ani. Sambata se comemoreaza…

- China a trimis din nou 30 de avioane militare in zona de aparare aeriana a Taiwanului, in cea mai mare astfel de incursiune din ianuarie pana in prezent. Au fost interceptate de forțele aeriene taiwaneze. Ministerul Apararii din Taiwan a transmis ca forțele aeriene au intervenit pentru a avertiza aeronavele…

- Un activist taiwanez incarcerat in China a declarat ca a fost supus la munca forțata și a primit mancare stricata in timp ce iși ispașea pedeapsa de cinci ani. Li Ming-che, profesor la un colegiu comunitar și activist la o organizație non-guvernamentala pentru drepturile omului din Taiwan, a disparut…