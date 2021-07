Ce a spus Kamara despre Inna? „E ceva greșit?” Invitat in platoul emisiunii La Maruța, Kamara (45 de ani) a acceptat provocarea lui Catalin Maruța (43 de ani) de a raspunde mai multor intrebari incomode. Dupa fiecare raspuns, solistul putea alege sa dezvaluie intrebarea sau sa manance picant pentru a pastra secretul. Ce a spus Kamara despre Inna? „E ceva greșit?” Una dintre provocari a fost sa numeasca trei defecte de-ale Geaninei Ilieș (36 de ani), fosta colega a artistului pe platourile de filmare ale show-ului Ferma. „ (1) Vrea sa le faca pe toate, ii placea sa fie mama tuturor [in Ferma], deși na, noi eram adulți. (2) Se lasa atinsa foarte… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

