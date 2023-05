Stiri pe aceeasi tema

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, a venit cu un comentariul despre zgudielile din PSRM. „Cel mai rau imi pare de Vasile Bolea. El nu gasit timp sa vorbeasca cu omul care a fost alaturi de el din 2011 de cand a fost creat Partidul Socialiștilor, dar in schimb a gasit timp sa plece pana la Șor cu „Business…

- BCS a decis in cadrul ședinței fracțiunii de ieri excluderea deputaților Vasile Bolea și Alexandr Suhodolski. Deputatul PAS, Eugen Sinchevici, a spus ca „e o zi neagra in istoria RM” și ca cetațenii nu au votat pentru un astfel de PSRM. La fel, a sugerat deputaților vizați sa iși depuna mandatele. Vlad…

- Continua plecarile din Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) spre Partidul „Renaștere”. Președintele raionului Drochia, impreuna cu cinci primari din raion, dar și consilieri raionali și orașenești din Drochia au parasit formațiunea lui Igor Dodon și au aderat la Partidul „Renaștere”.…

- Cei patru deputați BCS, care au parasit Partidul Socialiștilor din Moldova, Irina Lozovan, Alexandr Nesterovshi, Vasile Bolea și Alexandr Suhodolski au anunțat ca adera la Partidul Renaștere. Anunțul a fost facut astazi in cadrul unei conferințe de presa.

- Gagauzia, zona autonoma a Republicii Moldova, va fi condusa de reprezentanta partidului Șor, Eugenia Guțul. Eugenia Guțul a fost candidata partidului Șor in alegerile pentru funcția de guvernator (bașkan) al Gagauziei. Alegerile s-au desfașurat in doua tururi, pentru ca in primul tur niciun candidat…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, solicita deputaților Blocului Socialiștilor și Socialiștilor, Alexandr Suhodolski și Vasile Bolea, sa nu mai invite in Republica Moldova oficialii care ajuta uciderea oamenilor in Ucraina. In mod special, șeful Executivului s-a referit la tentativa șefului…

- In ciuda condamnarilor internaționale fața de atrocitațile comise de Rusia in Ucraina, secretarul general al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, și-a reconfirmat legaturile stranse cu Federația Rusa. Dodon a declarat ca dorește sa consolideze relațiile cu Rusia, chiar…

- Ex-președintele Igor Dodon s-a aratat revoltat de plecarea mai multor deputați din fracțiunea Blocul Comuniștilor și Socialiștilor și alaturarea acestora la „Mișcare pentru Popor”. El zice ca acest „haos va disparea cind ne vom reintilni cu toți cei care vor cu adevarat sa lupte, indiferent de ce partid…