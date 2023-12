Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a infruntat temperaturile scazute de pe muntele Everest, acest episod de iarna din țara a pus-o pe ganduri pe artista. Se pare ca Delia vrea sa uite de frigul din Romania. Vedeta Antena 1 a facut din furori in mediul online cu fotografiile publicate in urma cu puțin timp. Artista a trait experiența…

- Dan Bittman este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din Romania și se bucura de un real succes pe plan profesional, de peste 3 decenii, de cand s-a format cunoscuta trupa Holograf. Barbatul se poate lauda atat cu o cariera stralucita, cat și cu rolul de tata a trei baieți, care vor sa ii calce […]…

- Pasionata de calatorii, artista a ales o destinație speciala, dar surprinzatoare. Cum a fost surprinsa Delia in vacanța. Prezența vedetei din Romania a fost menționata și in ziarul local. O destinație inedita, aventura vieții Delia nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute…

- Gina Matache, mama Deliei, o talentata solista de muzica populara, a refuzat ofertele pentru Revelion 2024. Ea ne-a dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, de ce prefera ca, de Sarbatori, sa nu mai urce pe scena, dar și cum iși negociaza onorariul. In schimb, Delia, celebra ei fiica, va face mii…

- Dupa tensiunile manifestate in spațiul public, ca urmare a relației pe care sora Deliei a ales sa o aiba cu Radu Siffredi, viața familiei Matache s-a mai liniștit. Gina Matache face acum noi declarații privind relația cu fiicele sale, pe care le considera diferite ca personalitate. Cum le-a educat,…

- Dan Bittman, de la Holograf, a fost, de departe, unul dintre cei mai șarmanți soliști ai ”Epocii de Aur”. Nu era insa singurul cantareț cu lipici la admiratoare, prin urmare a fost nevoit sa le imparta cu bunul sau prieten, romanticul Ducu Bertzi. La ceas aniversar, 50 de ani de activitate muzicala,…

- Cizmele gigant, noua fița a starurilor, au fost aduse, in Romania, de nonconformiștii Dorian Popa și Delia. Designerii și stiliștii s-au imparțit in doua tabere, exprimandu-și parerea, in exclusivitate pentru Playtech Știri, despre acest tip de incalțaminte, desprins parca din serialele de desene animate.…

- Delia este un nume rasunator in lumea muzicii romanești. Artista se poate lauda cu o cariera de succes in muzica. Recent, indragita cantareața a dat din nou lovitura cu o noua pieasa, in colaborare cu Johny Romano. Piesa cu care Delia a dat lovitura Delia a dat lovitura cu o noua piesa. Este vorba despre…