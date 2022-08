Autoritatile din Rusia l-au sanctionat grav, cu desfacerea contractului de munca, pe un politist care „nu a fost destul de zelos in privința postarilor extremiste” de pe Vkontakte, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, un fel de Facebook al Moscovei. Agentul de 24 de ani lucra in Nijni Novgorod, al cincilea oraș al […] The post Ce a patit un politist din Rusia din cauza ca nu i-a TURNAT pe "extremistii" de pe Facebook-ul Moscovei first appeared on Ziarul National .