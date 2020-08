Stiri pe aceeasi tema

- Familia unui barbat din localitatea valceana Berbesti, care a salvat o fata din mainile unui proxenet, a fost terorizata de acesta. Ca sa sa razbune, proxenetul a incendiat masina acestora. Faptasii au fost prinsi dupa o urmarire ca-n filme.

- Un barbat, de 61 de ani, din Berbești, a ajuns cu autoturismul personal in liziera de la marginea DN 67, pe raza comunei valcene Slatioara. Unul dintre tirurile implicate in accident Șoferul nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de depașire a unui tir și a intrat in coliziune cu un alt tir, care se…

- Polițiștii din orașul Berbești, Valcea, au depistat, ieri, pe raza localitații, un barbat de 34 de ani, din Balcești, urmarit național și internațional, fața de care autoritațile italiene au emis un mandat european de arestare pentru savarșirea infracțiunii de furt. Barbatul a fost preluat de catre…

- Un barbat care a racolat o tanara din Berbești, județul Valcea, prin metoda „loverboy”, spunandu-i ca se va casatori cu ea in Franța, a dus-o, de fapt, la prostituție și a profitat de ea 3 ani. Fata a reușit sa fuga și l-a reclamat la DIICOT in timp ce era cu el in Romania, in perioada de izolare,…

- Un barbat care ar fi racolat o minora prin metoda „Loverboy”, cu promisiunea ca isi vor intemeia o familie si se vor stabili in Franta, a fost retinut de procurorii DIICOT Valcea, fiind acuzat de trafic de persoane, scrie Agerpres.DIICOT arata ca, in perioada 2017 - 2020, inculpatul C E a racolat o…

- Fostul presedinte Traian Basescu avertizeaza intr-o postare pe Facebook ca parte din clanurile tiganesti au revenit acasa si par a refuza categoric sa respecte legile tarii, iar daca MAI continua sa ramana desprins de informatia din teritoriu, e posibil ca peste 6 luni sa ne fie frica sa iesim pe strada…