Ce a luat cu el preşedintele Afganistanului, când a fugit din țară Ambasada Rusiei la Kabul a afirmat luni ca presedintele afgan Ashraf Ghani a fugit din tara cu patru masini si un elicopter pline cu bani, dar chiar si asa ar fi fost nevoit sa renunte la o parte din bani, relateaza Reuters.. Ghani, despre care nu stie in prezent unde se afla, a anuntat ca a parasit țara duminica, in contextul in care talibanii intrau in Kabul aproape fara a li se opune rezistenta. El a afirmat ca a dorit sa evite varsarea de sange. Rusia a anuntat ca va mentine o prezenta diplomatica la Kabul si ca spera sa dezvolte relatii cu talibanii, chiar daca sustine ca nu se grabeste sa-i… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Rusia va evacua o parte din cei aproximativ 100 de angajati ai ambasadei din Afganistan, a declarat luni Zamir Kabulov, reprezentantul special al presedintelui Vladimir Putin pentru Afganistan, la postul de radio Eho Moskvi, transmite Reuters. Oficialul a mai spus ca ambasadorul Rusiei in Afganistan,…