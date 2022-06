Stiri pe aceeasi tema

- Un incident de-a dreptul cutremurator a avut loc pe o șosea din Prahova! Un tanar in varsta de 22 de ani s-a aruncat dintr-un autoturism in mers, in timp ce șoferul conducea cu viteza mare. S-a aflat ca a consumat substanțe interzise de lege. Iata ce a povestit șoferul mașinii și cum se simte acum tanarul!

- Doua persoane ar fi murit in urma unei supradoze dupa ce mai mulți tineri care participau la Festivalul SAGA din București au fost aduși vineri seara in stare foarte grava la mai multe spitale din Capitala, informeaza Gandul.ro, care citeaza surse medicale. Un tanar din Republica Moldova, in varsta…

- Dorința unui tanar de a se distra s-a sfarșit tragic. Bogdan a facut supradoza de droguri și a murit la varsta de 25 de ani. Alte trei persoane au fost transportate in stare grava la spital, dupa ce au consumat substanțe interzise la Festivalul SAGA.

- Aproape 1.500 de politisti de la Biroul Politiei Rutierei se afla, de 1 mai, la datorie, pe sosele, cu aproximativ 350 de radare, pentru a preveni, in acest fel, eventuale accidente. In urma unei actiuni de control, la Fetesti, sase soferi care au consumat alcool sau substante interzise inainte de a…