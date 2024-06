Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Zamfir, celebrul naist roman cunoscut in intreaga lume, a fost in centrul unei drame financiare care a culminat cu pierderea averii sale din Franța. Daca celebritatea sa mondiala i-a adus satisfacții enorme in anii ‘80 și ’90, cel mai cunoscut naist al lumii a ramas fara mai nimic fiind executat…

- Printul Paul Phillipe al Romaniei a fost prins de politisti in Malta. Acesta a fost depistat intr-un resort, in urma activitatilor de cooperare intre Politia Romana si Politia din Malta, au precizat surse judiciare, duminica pentru News.ro. Reprezentantii Ministerului Justitiei au transmis, pe 6 aprilie,…

- Pregatiri ca de razboi! Franta vrea sa foloseasca sistemul de aparare aeriana al Greciei pentru Jocurile Olimpice (presa)Franta a cerut sa imprumute un sistem de aparare antiaeriana grecesc pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris, informeaza cotidianul grec Kathimerini, potrivit Politico, scrie…

- Ebru Bolat s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Paris, la proba de yachting. La turneul de la Hyeres, din Franța, Ebru Bolat a terminat pe locul 1 la clasa Ylca, astfel ca și-a obținut biletul pentru Jocurile Olimpice. In total, 80 de sportivi romani sunt calificați la JO 2024. Ebru Bolat va reprezenta…

- Autoritatile franceze antiterorism au arestat un tanar de 16 ani, dupa ce acesta a postat pe retelele de socializare ca vrea sa moara ca un martir la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris, scrie Reuters. ”El a fost arestat dupa ce a anuntat public pe social media ca planuieste sa fabrice o centura cu explozibil…

- Pentru zece departamente din Franța a fost declarat cod roșu sau portocaliu din cauza riscului de inundații. Regiunile amenințate de inundații sint situate in sudul extrem, centrul și vestul țarii. {{428799}}Serviciul meteorologic a declarat alerta roșie pentru departamentele centrale Cote d'Or și Yonne,…

- Parisul a impus nivelul maxim de alerta terorista. Autoritațile franceze au desfașurat mii de jandarmi, polițiști si militari pentru a asigura securitatea cu ocazia sarbatoririi Paștelui catolic, pe fondul temerilor privind posibile atacuri teroriste, informeaza Rador Radio Romania. Ministrul de…

- Selectionata masculina de baschet a Statelor Unite, campioana olimpica en titre, urmeaza sa infrunte puternica echipa a Serbiei la Jocurile Olimpice de la Paris, in timp ce formatia tarii gazda, Franta, a fost repartizata in aceeasi grupa cu Germania, detinatoarea titlului mondial, conform tragerii…