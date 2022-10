Ce a găsit o familie de români care a mers în vacanţă, în Grecia, în luna octombrie O familie de romani a ales sa mearga in vacanta in luna octombrie, in Grecia. Au ales Lefkada, in intervalul 2-9 octombrie, insa au avut emoții deoarece nu au știut exact la ce sa se aștepte și mai ales daca o sa mai fie vreme de plaja și de baie in mare. Femeia a fost […] The post Ce a gasit o familie de romani care a mers in vacanta, in Grecia, in luna octombrie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

