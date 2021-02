Stiri pe aceeasi tema

- Durerea musculara și durerile articulare sunt simptome frecvente la pacienții cu COVID-19. Dar pentru unii oameni, simptomele sunt mai severe, de lunga durata și chiar bizare, cum ar fi apariția artritei reumatoide, miozita autoimuna sau „degete COVID”. Un nou studiu de la Universitatea Northwestern…

- Campania de vaccinare impotriva coronavirusului din Romania a intrat in faza a doua, dar mai multe persoane care ar putea beneficia acum de vaccin au probleme in a gasit un loc liber. Felicia Tomescu, soția regretatului Traian Tomescu, fost antrenor emerit și membru de onoare al FRF, a povestit pentru…

- Vicepresedintele american Mike Pence a fost vaccinat vineri impotriva COVID-19, in fata camerelor de filmare ale televiziunilor, intr-un eveniment menit sa-i asigure pe americani ca vaccinul aliantei americano-germane Pfizer/BioNTech este sigur, relateaza The Associated Press.

- Pence a catalogat, dupa vaccinare, viteza cu care a fost dezvoltat vaccinul drept un "miracol medical". "Poporul american poate avea incredere. Avem unul si, poate, in cateva ore, doua" vaccinuri sigure, a declarat el, referindu-se la aprobarea de catre FDA a vaccinului companiei americane in domeniul…

- De la ultima raportare, la nivel national au aparut 5.991 de noi cazuri Sars-Cov-2, fiind efectuate 28.191 de teste. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati, la aceasta ora, 1.267 de pacienti infectati cu Covid-19. Pana astazi, 16 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 571.749…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost inregistrate 7.067 de noi cazuri Sars-Cov-2, fiind efectuate 31.437 de teste. In ultimele 24 de ore, au decedat alte 127 de persoane din cauza coronaviruslui. Pana astazi, 10 decembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 539.107 cazuri de persoane…

- 53 de studenți de la Facultatea de Medicina și Farmacie din cadrul Universitații Dunarea de Jos din Galați lucreaza, ca voluntari, pe ambulanțele SMURD și in spitalele suport COVID din Galați. Aceștia sunt in anii 3, 4, 5 și 6 de studiu și au inceput activitatea de saptamana aceasta. Maria Mandita,…