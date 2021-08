Stiri pe aceeasi tema

- Argentinianul Lionel Messi le-a fost prezentat, sambata seara, fanilor echipei Paris Saint-Germain, pe arena Parc des Princes, inaintea meciului cu Strasbourg, din Ligue 1. Argentinianul a fost ovationat de public. “Buna seara. Aceasta saptamana a fost foarte speciala pentru mine. Va…

- Proaspat transferat la echipa pariziana Paris Saint-Germain (PSG), argentinianul Lionel Messi nu va juca, astazi, in meciul cu Strasbourg din etapa a doua a Ligue 1, dupa cum a decis antrenorul Maurico Pochettino,...

- Lionel Messi nu va debuta sambata in tricoul lui Paris Saint-Germain, in meciul cu Strasbourg din a doua etapa a ligii franceze de fotbal Ligue 1, nefiind inclus in lotul de 22 jucatori convocati de antrenorul Mauricio Pochettino, transmite DPA. Starul argentinian, a carui transfer la…

- Odata cu anuntul oficial de marti al sosirii lui Lionel Messi la PSG, preturile unor bilete inca disponibile pentru revanzare la meciul impotriva formatiei Strasbourg de pe Stadionul Parc des Princes au explodat in ultimele ore, informeaza lesoir.be, potrivit news.ro. Pe siteul oficial de…

- Lionel Messi și PSG au ajuns la un acord total, informeaza L'Equipe. Singurul aspect care lipsește (momentan) este oficializarea mutarii. Fotbalistul in varsta de 34 de ani va fi noul jucator al formației de pe Parc des Princes.

- Fanii lui PSG l-au atacat pe Paul Pogba (28 de ani), pe care vicecampioana din Ligue 1 ar vrea sa-l transfere, dupa ce mijlocașul a refuzat oferta de prelungire cu Man. United. Paul Pogba s-ar putea intoarce dupa 12 ani in Franța. Sa joace la PSG, așa cum se speculeaza in ultimele zile. Echipa lui Pochettino…

- Sergio Ramos (35 de ani) este noul jucator al celor de la PSG. Francezii au anunțat oficial transferul fundașului spaniol. Ramos este noul jucator al PSG-ului. Acesta a semnat pe a semnat un contract valabil pe doi ani cu gruparea de pe Parc des Princes și va purta numarul patru. Acesta este al treilea…

- Lille, campioana Frantei la fotbal, joaca in deplasare cu Metz in prima etapa a sezonului 2021-2022 al Ligue 1, in timp ce Paris Saint-Germain va evolua pe terenul lui Troyes, nou-promovata pe prima scena a fotbalului francez, relateaza DPA. Lille, care nu a numit inca un succesor pe banca…