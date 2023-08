Ce a făcut Prințul Albert chiar în dimineața nunții cu Prințesa Charlene. Puțini se așteptau la așa ceva Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri regale ale monarhiilor europene, insa au fost intotdeauna ținta unor scandaluri și controverse. Se pare ca mariajul lor a inceput cu stangul. Presa a dezvaluit ce a facut Prințul Albert chiar in dimineața nunții cu Prințesa Charlene. Cum și-au petrecut primele ore in calitate de soț și soție. […] The post Ce a facut Prințul Albert chiar in dimineața nunții cu Prințesa Charlene. Puțini se așteptau la așa ceva appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

