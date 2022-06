Stiri pe aceeasi tema

- Alina Sorescu a obținut o prima victorie in procesul de divorț pe care i l-a intentat lui Alexandru Ciucu, tatal fetițelor sale. Instanța i-a respins ordonanța președințiala designerului, care solicitase ca micuțele sa aiba domiciliul la el, in vila din Pipera. Acesta a facut insa recurs și s-a intors…

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu sunt in plin proces de divort, cei doi avand de impartit, pe langa custodia fiicelor, o adevarata avere, socotita in venituri de milioane in urma celor 12 ani de casatorie. Pe langa o casa in Pipera, cotata la valoarea a cel putin 500.000 de euro, cei doi au obtinut,…

- Instanța a decis cu cine vor ramane cele doua fetițe rezultate din mariajul de 12 ani dintre cantareața Alina Sorescu și creatorul de moda Alexandru Ciucu. “Mi-am recapatat linistea, instanta a decis stabilirea domiciliului fetitelor la mine. Ii multumesc avocatei mele Nicoleta Popescu pentru implicare…

- Alina Sorescu a anunțat intr-o postare publica pe Facebook ca a caștigat procesul intentat de Alexandru Ciucu, cel in care designerul cerea ca fetițele lor sa aiba domiciliul la el pe perioada procesului de divorț. Raisa și Carolina vor locui in continuare cu mama lor. „Mi-am recapatat liniștea, instanța…

- In plin proces de divorț, iata ca Alina Sorescu are și un prim caștig. Instanța a decis ca in perioada in care se discuta divorțul celor doi, fetițele cuplului sa ramana in continuare la cantareața, deși Alexandru Ciucu ceruse sa aiba domiciliu cu el.

- Dupa aproape 12 ani petrecuți impreuna, cantareața Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțeaza. Ciucu, insa, vrea sa-i ia Alinei Sorescu cei doi copii pe care-i au impreuna. Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au depus actele de divorț la inceputul anului. Acum, Ciucu a depus cerere de custodie a celor…

- Alina Sorescu și fostul ei partener de viața Alexandru Ciucu se lupta in instanța pentru custodia celor doua fiice, Carolina, in varsta de 8 ani, și Ana Raisa, in varsta de 6. Recent, creatorul de moda a cerut ca domiciliul fetelor sa fie la el pana la soluționarea in instanța... The post De ce nu vrea…

- Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțeaza. Urmeaza intalnirea in instanța! In ultimele luni, in presa autohtona s-au tot vehiculat zvonuri cu privire la desparțirea dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. De fiecare data insa, cei doi au spus ca nu vor sa iși comenteze public viața privata. Conform…