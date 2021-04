Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul cantareț Nelu Ploieșteanu a murit din cauza Covid-19, a anunțat vineri dimineața pagina de Facebook a serviciului SMURD. The post Marele artist Nelu Ploieșteanu a murit rapus de Covid-19 appeared first on Renasterea banateana .

- „Ploaia readuce natura la viața. (...) Veți vedea plante, flori ieșite din pamant și pomi inmuguriți”, a scris Baluta pe Facebook, inainte sa apara in fata instantei.In sala „Istrate Micescu” a Curtii de Apel Bucuresti se deruleaza filmul reaudierilor din dosarul penal „Colectiv”. Aproape sapte ore…

- Cunoscutul interpret Nelu Ploieșteanu, infectat cu coronavirus, este internat in stare grava la Spitalul Floreasca, potrivit jurnalistei Mara Banica. „In urma cu 2 minute (miercuri seara – nr.) am inchis telefonul cu una dintre fiicele lui nea Nelu Ploiesteanu. Este intubat in stare extrem de grava,…

- Cunoscutul polițist brașovean a raspuns, celor care au avansat ideea ca agresorul din Onești ar fi putut fi impușcat de la la distanța de forțele de ordine cand acesta a aparut pe balcon. Printre cei care au avansat aceasta teorie s–a aflat și vedeta radio-tv Lucian Mindruța. „Anul trecut, ca polițist…

- Cunoscutul polițist s-a aflat printre cei care au ironizat gestul senatoarei date afara din AUR de a postat o imagine cu un mesaj fals de susținere pentru ea venit din partea lui Donald Trump pe contul de Twitter. Cont care e insa suspendat de la inceputul lunii ianuarie. Godina a shareuit la randul…

- Masura 3 de ajutor de stat pentru IMM-uri nu isi atinge scopul pentru care a fost creata, in conditiile in care peste jumatate dintre firme au aplicat pentru achizitia de imobile, astfel ca Guvernul cauta solutii pentru a indrepta situatia, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Economiei, Claudiu…

- Dupa ce nu a mai prins loc de senator și a declarat ca se apuca, pentru prima oara in viața, sa lucreze „la privat”, fostul senator PSD de Buzau din legislatura 2012-2016 Eugen Orlando Teodorovici a anunțat ca este angajat la Curtea de Conturi. Teodorovici a marturisit, pe Facebook, unde lucreaza dupa…

- „Am evaluat parțial greșit”. Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a fost aspru criticat pe Facebook de mai mulți utilizatori, dupa ce a postat un mesaj in care a anunțat ca a reușit sa-și programeze parinții la vaccinare și a laudat felul in care funcționeaza platforma vaccinare-covid.gov.ro. El a revenit…