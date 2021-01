Stiri pe aceeasi tema

- Mama unei adolescente de 15 ani din Husi a alertat politistii in noaptea de 5/6 ianuarie, sesizand ca fiica sa ar fi fost sechestrata si agresata de tanarul cu care avea o relatie de prietenie.

- Viața de artist e tare complicata, iar Theo Rose ne poate confirma asta! Dupa ce s-a zvonit ca se ”iubește” cu Bogdan de la Ploiești, artista momentului da carțile pe fața și spune adevarul! Mai este sau nu cu nepotul lui Nea Marin? A recunoscut totul in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena…

- Andreea Marin este o adevarata norocoasa! De cand se iubește cu Adrian Brancoveanu, frumoasa prezentatoare de televiziune este ținuta permanent departe de dezamagiri, fie ele mari sau mici. Așadar, nu e de mirare ca partenerul ei este mereu pregatit sa o ajute, atunci cand vedeta se afla la „ananghie”.…

- Ionel Gane, antrenorul lui Dinamo, a povestit cu umor, dar și cu amaraciune, cum a decurs dialogul sau cu Pablo Cortacero: „M-am simțit ca-n «Nea Marin miliardar», nu știam daca e adevarat sau am vedenii”. „Cainii" au intrat in vacanța, reunirea echipei este prevazuta, oficial, pe data de 3 ianuarie…

- Sunt frumoși, tineri și se iubesc la nebunie! Theo Rose și nepotul lui Nea Marin, pentru prima oara intr-un platou de televiziune! Cum a inceput povestea lor de dragoste? Artista și Alex, mai sinceri ca niciodata la ”Showbiz Report”!

- Theo Rose și iubitul ei par a fi unul dintre cele mai discrete și fericite cupluri din showbiz-ul romanesc. Insa chiar și in spatele unei relații aparent perfecta se afla certuri și neințelegeri, multe dintre ele aparand din cauza unor motive mai mult sau mai puțin...copilarești.