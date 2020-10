CDC: Coronavirusul se poate răspândi „în anumite cazuri” și prin aer Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC) spune ca exista rapoarte publicate care demonstreaza „circumstanțe limitate, neobișnuite” in care persoanele care au coronavirus au infectat alți oameni care se aflau la mai mult de 1,5 metri distanța. Agentia a adaugat ca este „mult mai frecvent” ca virusul sa se raspandeasca prin picaturi respiratorii mai mari, care sunt produse atunci cand cineva tuseste, canta, vorbeste. Totodata, CDC a admis ca uneori virusul se poate raspandi prin particule aeropurtate care pot „ramane in aer de la cateva minute pana la ore” si in randul persoanelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Coronavirusul se raspandește prin particule aeropurtate care pot „ramane in aer pana la ore” si in randul persoanelor aflate la o distanta mai mare de 1,5 metri. Este concluzia la care au ajuns specialiștii Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA (CDC).

- In ultimele luni, oamenii de știința și experții in sanatate publica au avertizat cu privire la dovezile din ce in ce mai solide ale faptului ca noul coronavirus este transportat in aer și transmis prin picaturi minuscule numite aerosoli. Acestea raman in aer mult mai mult timp decat particulele mai…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recunoaște ca virusul din China care a imbolnavit 31 296 530 de persoane de pe tot globul poate fi transmis și prin aer. Conform specialiștilor, coronavirusul se poate raspandi chiar și atunci cand o persoana respira. Coronavirusul poate fi transmis „prin…

