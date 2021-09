Cyberpunk 2077, in care joaca starul american Keanu Reeves, a fost unul dintre cele mai asteptate jocul ale anului trecut, dar dupa un debut afectat de defecte, a fost retras din PlayStation Store al Sony timp de sase luni, revenind pe piata in iunie. CD Projekt nu a oferit informatii privind numarul de jocuri Cyberpunk vandute in primul semestru al anului 2021, dar oficiali ai companiei au afirmat intr-o conferinta cu analistii ca jocul a fost principala sursa de venituri in perioada respectiva. Alaturi de The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk aurcat veniturile CD Projekt cu 29% in primul semestru,…