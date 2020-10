CCR: Sunt constituționale atât internarea obligatorie, cât și detașarea medicilor „In ziua de 20 octombrie 2020, Plenul Curții Constituționale, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi in ceea ce privește dispozițiile art.8 alin.(3)-(9) și ale art.19 alin.(2)-(6) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatații publice in situații de risc epidemiologic și biologic și cu majoritate de voturi in ceea ce privește dispozițiile art.19 alin.(1) din aceeași lege, a respins, ca neintemeiata, excepția de neconstituționalitate și a constatat ca dispozițiile art.8 alin.(3)-(9) cu referire la sintagma „izolarea intr-o unitate sanitara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 20 octombrie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.8 alin.(3)-(9) si ale art.19 alin.(2)-(6) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii…

- CCR a respins sesizarea Avocatului Poporului privind internarea obligatorie si transferarea fortata a medicilor. Sesizarea inaintata la CCR de catre Renate Weber viza art. 8 alin. (3-9) din Legea Carantinarii, referitor la sintagma „izolarea intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata…

- In ziua de 20 octombrie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.8 alin.(3)-(9) si ale art.19 alin.(2)-(6) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, miercuri, sesizarile Inaltei Curti de Casatie si Justitie si Guvernului in legatura cu legea privind unele masuri in domeniul fondurilor nerambursabile europene. ICCJ a sesizat Curtea Constitutionala in legatura cu acest act normativ, adoptat de Camera Deputatilor…

- Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, lanseaza un atac extrem de dur la adresa Avocatului Poporului, Renate Weber, pe care o considera vinovata de blocarea legii prin care se taiau pensiile speciale. ”Aceasta nenorocita ordinara, agent de influența impotriva Statului Roman, numita de Dragnea și Tariceanu…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a spus, luni, la B1 TV, ca sesizarea Avocatului Poporului, Renate Weber, la CCR, pe Legea carantinarii este exagerata."Legea e proasta pentru ca sa vina un medic din afara, de la DSP, sa spuna daca omul poate sa plece sau nu din spital. Am facut o birocrație…

- Premierul Ludovic Orban a reluat atacul la adresa Avocatului Poporului, dupa ce institutia condusa de Renate Weber a atacat din nou la CCR prevederi din Legea carantinei. Premierul a precizat ca este o actiune impotriva vietii si sanatatii romanilor, informeaza News.ro.Ludovic Orban s-a declarat socat…

- Avocatul Poporului - Renate Weber a atacat la CCR Legea Carantinei și spune ca izolarea in spital este constituționala doar daca reprezinta ultima soluție și se recurge la ea dupa epuizarea oricarei alte cai de rezolvare a problemei. „Dupa ce trei saptamani nu am avut nicio posibilitate de a lua masuri…