- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu. Conform surselor din interiorul CCR, judecatorii ar putea declara legea parțial neconstituționala.Conform surselor din cadrul CCR, legea…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu. Conform surselor din interiorul CCR, judecatorii ar putea declara legea parțial neconstituționala, iar Parlamentul va fi forțat sa intre in…

