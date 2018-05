Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis, joi, ca excluderea de la controlul judecatoresc a deciziilor consiliului de administratie sau ale directoratului unei societati, adoptate in executarea mandatului acordat in vederea majorarii capitalului social, este neconstitutionala. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, plenul Curtii Constitutionale s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.114 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990. Acesta prevede ca, "in cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul este mandatat sa indeplineasca…