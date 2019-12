Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute pe 29 ianuarie sesizarea PSD asupra proiectului referitor la concursul de admitere in Institutul National al Magistraturii pentru care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. PSD a depus luni la CCR sesizarea de neconstitutionalitate…

- PSD a depus, luni, la Curtea Constitutionala sesizarea de neconstitutionalitate pe proiectul pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul transportului de persoane, pentru care Guvernul si-a angajat raspunderea. In sesizare se arata ca proiectul de aprobare a Ordonantei…

- PNL A decis ca Guvernul sa iși asume raspunderea pe proiectul de buget. Liderii PNL au discutat luni, in ședința BEX, pe marginea proiectului de buget pe anul 2020. In ședința, liberalii au luat decizia ca Executivul sa iși asume raspunderea pe proiectul de buget, astfel incat bugetul sa fie adoptat…

- PSD urmeaza sa sesizeze luni Curtea Constitutionala pe cele doua legi pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. Cel putin una dintre legi, cea prin care s-a abrogat OUG 51, are serioase probleme de constitutionalitate si este putin probabil sa treaca de controlul a priori al CCR.…

- Guvernul Orban si-a asumat raspunderea, joi, in plenul reunit al Parlamentului, asupra proiectului de lege privind reglementarea unor masuri in domeniul transportului de persoane. "Motivul pentru care am decis sa ne angajam raspunderea pe acest proiect de lege este acela ca Ordonanta Guvernului…

- Astfel, Curtea a respins sesizarile de neconstitutionalitate inaintate de parlamentarii PNL, USR si neafiliati cu privire la modificarea si completarea unor acte normative in domeniul protectiei mediului. 'Astazi, 9 octombrie 2019, Curtea Constitutionala a Romaniei, luand in dezbatere sesizarile…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea depusa de USR si PNL, in care se reclama neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. CCR a luat in discutie miercuri obiectia de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, au anuntat surse din CCR. Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, pe 9 iulie, o sesizare…