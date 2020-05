Curtea Constitutionala a anuntat ca va discuta pe 24 iunie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind neconstitutionalitatea Legii pentru aprobarea OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale, conform careia cadrele didactice care au suplinit trei ani pot sa devina titulare pe postul respectiv.



Conform legii, "cadrele didactice calificate care au participat si obtinut in ultimii 3 ani nota/media cel putin 7 la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar au definitivarea in invatamant si sunt angajate cu contract individual…