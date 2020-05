Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a respins, miercuri, proiectul PNL, asumat de toate partidele, prin care se abrogau pensiile speciale, cu exceptia celor ale militarilor si politistilor. Atacul la CCR a fost facut de Avocatul Poporului si de ICCJ, nemultumit de eliminarea pensiilor magistratilor. In urma deciziei…

