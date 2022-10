Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a intrat in conflict cu Camerele de Comerț bilaterale din Romania. Un comunicat de presa transmis de Camera de Comerț Americana in Romania (AmCham) reclama „o noua incercare de subordonare a camerelor de comerț bilaterale”, in raport cu CCIR. AmCham Romania…

- Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) critica proiectul de lege care impune camerelor de comert bilaterale inscrierea intr-un Registru National administrat de Camera Nationala si depunerea unui raport de activitate anual care sa probeze indeplinirea scopului si obiectivelor.…

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, afirma ca 70% din contractele part-time s-au mutat pe contracte pe norma intreaga, incepand cu 5 septembrie. El afirma ca piața muncii se convertise „intr-o piața a saraciei in munca”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Educației transmite sambata ca toți elevii care au nevoie de bursa sociala o vor primi in continuare, dupa acuzațiile potrivit carora printr-un ordin de ministru bursa sociala pentru elevii din mediul rural, care merg la liceu in alta localitate, ar fi fost „eliminata pe furiș”. Fii…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a vorbit, miercuri seara, la Romania TV, despre creșterea pensiilor și salariilor pe care a anunțat-o de la pupitrul PSD și a raspuns criticilor care i-au fost aduse, ulterior, de lideri PNL, inclusiv de premierul Nicolae Ciuca. Unele voci liberale au cerut chiar ca…

- Sorin Cimpeanu respinge criticile potrivit carora consultarile pentru proiectele noilor legi ale Educației au fost organizate in timpul vacanței. El spune ca la fel se pot invoca cei doi ani de criza sanitara, criza din Ucraina, sarbatorile de iarna și pa

- Sefa guvernului finlandez, Sanna Marin, a reactionat joi la scurgerea in presa a unei inregistrari video in care ea poate fi vazuta dansand si petrecand, aparandu-si dreptul de a se bucura de timpul liber, informeaza dpa.

- In mijlocul unei crize alimentare mondiale, in care preturile au atins valori record, Uniunea Europeana incearca sa impiedice aparitia unor probleme in aprovizionarea cu alimente, transmite agroexpert. In timp ce UE incearca sa contracareze aceasta problema, multe tari din Europa se confrunta cu cresterea…