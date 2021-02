Stiri pe aceeasi tema

- Cursul se desfasoara la sediul Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, de pe bulevardul Alexandru Lapusneanu nr185A Constanta, cu formatori specializati si ofera cursantilor calificarea de care au nevoie in desfasurarea activitatii de adinistratie , obligatorie oricarui lucrator…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) informeaza mediul de afaceri asupra evenimentului online „Impactul Brexit asupra activitații comerciale a firmelor romanești”, organizat, in data de 15 ianuarie 2021, cu incepere de la ora 12.00, de catre Ambasada Romaniei in Marea Britanie cu sprijinul…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis in calitate de beneficiar și leader al Proiectului SIA VEST – Suport pentru Inițiative Antreprenoriale impreuna cu S.C. GAPA SRL – partener anunța incheierea proiectului dupa o durata de implementare de 36 luni (12 ianuarie 2018 – 11.01.2021). Proiectul…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat ca autoritațile franceze vor permite incepand cu data de 23 decembrie, ora Franței 00.01, deblocarea circulației dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord catre Republica Franceza.Astfel, va fi permisa deplasarea dinspre Regatul Unit al Marii…

- Clasamentul celor mai performante societați comerciale a fost intocmit de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și claseaza Mureșul in top 10, in funcție de bilanțul contabil depus de firme pentru anul 2019. "Topul firmelor" se reflecta și in datele locale: aproape 3.000 de firme se situeaza pe primele…

- Prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, si omologul sau ungar, Viktor Orban, au ramas hotarati sa isi mentina veto-ul asupra bugetului multianual al UE daca cererea lor de retragere a conditiilor legate de statul de drept nu va fi auzita, a declarat luni seara purtatorul de cuvant al executivului…

- A devenit o tradiție pentru Camera de Comerț, Industrie și Agricultura (CCIA) Timiș sa acorde in cadrul Topului juețean al firmelor premii și distincții speciale... The post Premii speciale la Topul Firmelor din Timiș. Trofeul de Excelența „Nunc Opera Omnia”, acordat medicului Dan Gaita appeared first…

- Dupa ce la Iași a construit un ansamblu imobiliar pe un teren de 12 hectare primit cadou din partea Primariei in 2004, omul de afaceri Iulian Dascalu vrea sa ridice și in București un proiect similar, in apropiere de Romexpo, pe un teren care este evaluat la peste 300 de milioane de euro. Cele doua…