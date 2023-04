Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad a participat la Forumul de Afaceri și Invstiții Serbia – Romania, desfașurat la Belgrad, fiind parte din programul Comisiei Mixte Interguvernamentale Romania – Republica Serbia.

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș (CCIAT), a organizat joi, 13 aprilie a.c., la Belgrad, Forumul de Afaceri și Investiții Serbia – Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pentru prima data in afara capitalei, Ambasada Irlandei in Romania sarbatorește Ziua Naționala a Irlandei la Timișoara. Evenimentul este organizat in colaborare cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și marcat printr-o recepție oficiala care va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat in data de 27 februarie a.c.la forumul „Oportunitați de afaceri cu regiunile lumii”, organizat de World Chamber Federation (WCF).

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), dl. Mihai Daraban, a participat in data de 27 februarie a.c., alaturi de reprezentanții celor mai importante companii romanești cu potențial de import-export in America Latina, la forumul „Oportunitați de afaceri cu regiunile lumii”,…

- Memorandumul de Ințelegere cuprinde un articol nou, care face referire la crearea și gestionarea in comun a unei platforme pentru valorificarea oportunitaților economice referitoare la viitoarea reconstrucție a Ucrainei. Astfel, CCIR va selecționa companiile romanești cu potențial adecvat cerințelor…

- „Avem un deficit al balantei comerciale, este adevarat, si acest deficit al balantei comerciale nu poate fi depasit decat prin sustinerea sectoarelor economice care aduc plus valoare si asa am ajuns la o schema de ajutor de stat pe care noi am initiat-o anul trecut pentru industria prelucratoare. (…)…

- Antreprenorii din Romania vor avea la dispoziție o linie intreaga de finanțari in anul 2023, pentru microintreprinderi și firme mici și mijlocii (IMM), din fonduri europene, de la bugetul de stat sau de la banca- precizeaza Alexandra Ioana Parlea, expert in cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura…