CCIA Timiş aşteaptă în continuare proiectele tinerilor din domeniul protecţiei mediului la o nouă ediţie a ClimateLaunchPad Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de partener official in Romania al EIT Climate-KIC, ii asteapta pe tineri sa aplice cu idei inovatoare pentru un loc in marea finala a competiției globale ClimateLaunchPad, cea mai mare competiție de idei inovatoare "prietenoase cu mediu". Data limita de depunere a proiectelor este 1 iunie.

