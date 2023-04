Stiri pe aceeasi tema

- In etapa precedenta, FCU 1948 Craiova a remizat in deplasare cu FC Botosani, pe cand Chindia a invins pe teren propriu UTA. Etapa a sasea din turneele play off play out ale Superligii incepe vineri, 28 aprilie, zi in care a fost programata o singura partida, in play out, FCU 1948 Craiova ndash; Chindia…

- Echipa masculina de volei SCMU Craiova a pierdut, duminica dupa masa, primul duel cu Steaua din semifinalele Diviziei A1. A fost 3-1 (25-15, 25-20, 25-27, 25-19) pentru gruparea din capitala, care se va deplasa la mijlocul saptamanii viitoare in Banie pentru cel de-al doilea joc direct. Partida din…

- Marcel Pușcaș, președintele lui FCU Craiova, reclama delegarea aleasa de CCA pentru meciul alb-albaștrilor cu Petrolul Ploiești, programat vineri seara. Partida va fi oficiata de piteșteanul Catalin Popa, un arbitru aflat intr-un conflict de interese despre care Gazeta Sporturilor a scris inca din octombrie…

- Partida FC U Craiova 1948 - Petrolul Ploiesti, programata, vineri, de la ora 21.00, in etapa a II-a a play-out-ului Superligii, va fi arbitrata de Catalin Popa.Popa va fi ajutat la cele doua linii de Ovidiu Artene si Romica Birdes, in timp ce rezerva va fi Iulian Dima, conform News.ro. Fii…

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, este sceptic inaintea meciurilor naționalei Romaniei cu Andorra și Belarus, din preliminariile Campionatului European din Germania, din 2024. Andorra - Romania are loc sambata, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe…

- Meciul din etapa a 23-a a SuperLigii de fotbal, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – U Craiova 1948, suspendat de arbitru pentru scandari xenofobe, s-a jucat integral joi, 16 martie, reprezentand o veritabila… finala pentru ultimul loc de play-off. Partida de la Sfantu Gheorghe a fost caștigata clar de gazde,…

- Horațiu Feșnic (33 de ani) a fost delegat la meciul Voluntari - CS Universitatea Craiova, din etapa #27 din Superliga. Arbitru asistenți vor fi Alexandru Cerei și Valentin Avram, iar in camera VAR vor fi Catalin Popa și Valentin Dumitru. Voluntari - CSU Craiova se joaca duminica, de la ora 17:45. Meciul…

- Echipa din Banie e neinvinsa in Superliga din 13 noiembrie 2022, de atunci avand in sase meciuri trei victorii si trei egaluri, golaveraj 10 2. Etapa a 25 a a Superligii de fotbal incepe vineri, 10 februarie, si se deruleaza pe parcursul a patru zile, incheindu se in seara zilei de luni, 13 februarie.…