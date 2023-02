Cazurile de viroze și gripă în școli și grădinițe, în scădere Un numar de 9289 de cazuri de viroze și gripa s-au inregistrat in școlile și gradinițele din țara pe parcursul saptaminii trecute. Datele au fost prezentate astazi de Ministerul Educației și Cercetarii (MEC). Cifrele sint in scadere comparativ cu perioada 6-10 februarie, cind au fost raportate circa zece mii de imbolnaviri, transmite MOLDPRES. {{662852}}Astfel, din totalul cazurilor, 4513 au Citeste articolul mai departe pe noi.md…

