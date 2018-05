Stiri pe aceeasi tema

- Inspectia Judiciara anunța ca va efectua un control tematic privind dosarele de mare coruptie aflate pe rolul instanțelor judecatorești in anul 2018. Controlul se va realiza la toate curtile de apel si instantele arondate, inclusiv la instantele militare, precum si la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…

- Omul de afaceri Ioan Becali va fi pus in libertate, miercuri, dupa ce judecatorii Tribunalului Ialomita au respins contestatia DNA la prima decizia de liberare conditionata. “In baza art. 425 ind.1 alin.7 pct.1 lit. b Cod procedura penala, respinge ca nefondata contestatia formulata de Parchetul de…

- Avocatul Elenei Udrea a anunțat, vineri, la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) – care judeca dosarul “Gala Bute”, aflat la ultimul termen – ca fostul ministru al dezvoltarii a primit, la finele lunii martie, statutul de refugiat politic in Costa Rica. Prin urmare, a solicitat instanței ca Udrea…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…