- Trei persoane din Calarași s-au aruncat in Dunare, vineri, pentru a-și pune capat zilelor. Este vorba despre doua femei si un barbat, care fusesera dati afara din case. Echipajele ISU au intervenit rapid, insa au reusit sa salveze doar o singura persoana. In urma cu trei ani au fost dati afara din locuintele…

- Dis-de-dimineața, in jurul orei 01:00, sute de persoane au fost evacuate și zeci de autoturisme au fost distruse, dupa ce un bloc a fost cuprins de flacari, in Constanța. Peste 250 de persoane au fost evacuate, printre care peste 70 de copii și iata ca cei doi suspecți in acest caz au fost identificați…

- Natalie Wood a murit in mod misterios in urma cu 38 de ani, inecandu-se in largul coastei Catalina, California. Cazul nu a fost niciodata clasificat drept crima sau accident, dar a fost redeschis in 2011 si etichetat ca „suspect”. Cu toate acestea, procurorul Jackie Lacey nu a manifestat niciun interes…

- Sfantul Sinod al BOR nu vrea Certificat Verde in Biserica: Vom face demersuri astfel incat viața religioasa sa nu fie afectata Biserica Ortodoxa Romana (prin vocea Cancelariei Sfantului Sinod) a raspuns unei informari transmise de Coaliția pentru Apararea Statului de Drept prin care susține ca Certificatul…

- A plecat din viața Lidia Lupu, fosta deputata a Parlamentului Republicii Moldova in perioada 2014-2018. Despre acest lucru a anunțat primaria orașului Hincești. "Cu nemasurata tristețe, Primaria municipiului Hincești exprima condoleanțe și sentimente de profunda compasiune familiei, rudelor și colegilor…

- Procurorii Parchetului General au pus sub acuzare zece persoane, printre care sase au indeplinit succesiv functia de manager interimar de spital, pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa, distrugere din culpa in forma calificata si neluarea masurilor legale…

- Catalin Rizea se poate declara un barbat fericit, asta pentru ca este mandru nevoie mare de baiețelul lui, Alexandru, dar bineințeles, și de soția sa, Adda. Astfel, caci titlul de soț atent și tata devotat il caracterizeaza, Catalin Rizea știe cum sa le faca pe placa peroanelor pe care le iubește necondiționat.…

- Decizia șefului Guvernului libanez vine dupa ce șase siiti au fost impuscati, joi, la Beirut, intr-un atac asupra sustinatorilor miscarii fundamentaliste Hezbollah si unui partid libanez aliat al sau, Amal. Cumplitele incidente s-au petrecut in cursul unei manifestatii organizate pentru a cere revocarea…