Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters, informeaza Agerpres.

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat luni Ministerul de Interne, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Zeci de mii de persoane au marsaluit duminica prin centrul capitalei Minsk pentru a le cere autoritatilor…

- Politia a arestat peste 30 de persoane la Tel Aviv in legatura cu protestele impotriva premierului Benjamin Netanyahu, in pofida restrictiilor contestate la dreptul de a demonstra, scrie Agerpres.

- Politia din Belarus a arestat duminica cel putin 350 de persoane in timpul protestelor antiguvernamentale desfasurate in intreaga tara, a anuntat Ministerul de Interne belarus, potrivit Reuters. Politisti mascati au urcat oameni in dube si au lansat grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa zecile…

- Un barbat, in varsta de 27 de ani, a fost arestat dupa atacurile cu cutitul din orașul Birmingham. Poliția engleza a anunțat ca tanarul este suspectat de crima si de sapte tentative de crima. In urma incidentului, un barbat a fost ucis si alte doua persoane au fost grav ranite, anunța MEDIAFAX.Un…

- Un barbat de 27 de ani a fost arestat in cazul atacurilor cu cuțitul care au avut loc sambata noapte, in orașul britanic Birmingham, și in urma carora un om a murit, iar alte șapte persoane au fost ranite. Poliția britanica a facut publice imagini cu un barbat cautat pentru crima.”Am arestat un barbat…

- Poliția spaniola a spus vineri ca a arestat un barbat in apropiere de orașul Zaragoza, care credea ca pandemia de coronavirus este o farsa, pentru instigare la ura și violența prin intermediul mai multor profiluri anonime de social-media, relateaza Reuters . Barbatul de 38 de ani, care susținea ca angajații…

- Poliția din Portland a folosit gaz lacrimogen împotriva protestatarilor și a arestat 23 de persoane dupa ce a declarat manifestația împotriva brutalitații poliției ”revolta” duminica seara, spunând ca peste 200 de manifestanți au aprins focuri și au atacat ofițeri cu pietre…