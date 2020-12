Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca nu vede motive pentru declansarea unei anchete in Rusia asupra otravirii principalului opozant rus Aleksei Navalnii, victima a unui atac prezumat cu un agent neurotoxic in vara, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. "Daca o persoana a fost foarte aproape…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat ca nu vede motive pentru declansarea unei anchete in Rusia asupra otravirii principalului opozant rus Aleksei Navalnii, victima a unui atac prezumat cu un agent neurotoxic in vara, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a transmis sambata celorlalti sefi de stat participanti la summitul online G20 ca Rusia este pregatita sa furnizeze vaccinul sau ''Sputnik V'' si altor state care au nevoie de el pentru a combate pandemia de COVID-19, relateaza agentiile Reuters si DPA, potrivit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a oferit gratis vaccinul anti-COVID dezvoltat de Rusia angajatilor ONU, in cadrul unui discurs inregistrat prezentat marti la ONU. Liderul de la Kremlin a pledat și pentru un tratat international pentru interzicerea armelor in spatiu, potrivit Agerpres. "Rusia este gata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a oferit gratis vaccinul anti-COVID dezvoltat de Rusia angajatilor ONU, in cadrul unui discurs inregistrat prezentat marti la ONU. Liderul de la Kremlin a pledat și pentru un tratat international pentru interzicerea armelor in spatiu, potrivit Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat pentru un tratat international pentru interzicerea armelor in spatiu si a oferit gratis vaccinul rus pentru COVID-19 angajatilor ONU, in cadrul unui discurs inregistrat prezentat marti la ONU, relateaza dpa si AFP. "Rusia este gata sa furnizeze ONU toata asistenta…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu actioneaza dupa o strategie pe termen lung, ci in functie de circumstante, in stilul fostului serviciu secret KGB. Cazul Navalnii este un exemplu elocvent in acest sens, scrie un jurnalist rus.

- In cursul unei convorbiri telefonice, presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut luni clarificari omologului sau rus Vladimir Putin cu privire la cazul opozantului rus Aleksei Navalnii, spitalizat in prezent la clinica Charite din Berlin, dupa ce demersuri similare au fost facute inainte de catre…